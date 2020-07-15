На пляже в Зеленоградске установят общественные туалеты с душевыми и горячей водой
Новшество появится на западном пляже
Проекты туалетов.Фото: Администрация Зеленоградска
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Два новых общественных туалета установят в Зеленоградске на западном пляже. Если стоять лицом к морю – это слева.
Как сообщает администрация Зеленоградск, в туалетах есть душевые кабинки с горячей водой, подведена центральная канализация и водопровод.
В Светлогорске на променаде установили деревянные лежаки. Кроме того прогулочную зону оборудовали скамейками с навесами, где можно спрятаться от солнца.
ИСТОЧНИК KP.RU