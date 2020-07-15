Двое калининградцев украли надувную лодку у спасателей в Янтарном

15 Июль 2020 2020-07-15T19:18:00+03:00

На похищенном плавсредстве парни собирались прокатиться по Преголе, но не успели

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Явившись одним прекрасным июльским утром на службу, сотрудники спасательного поста, расположенного в районе дома №9 по Морской Набережной в поселке Янтарный не обнаружили на месте важнейшего средства спасения – надувной лодки. Пришлось обращаться за помощью в полицию.

Оперативники угрозыска МО МВД России «Светлогорский» установили, что к похищению посудины причастны двое молодых жителей Калининграда. Парни, одному из которых 18, а другому - 19 лет тем вечером отдыхали неподалеку в веселой компании. Когда собрались домой, заметили хранившуюся открыто спасательную лодку. Недолго думая, выпустили из нее воздух, уложили в багажник и уехали домой.

- Они собирались использовать лодку для сплава по Преголе, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Сплавиться не получилось, но друзья все равно приплыли. Теперь оба они являются фигурантами уголовного дела о краже, совершенной группой лиц предварительному сговору. А это в перспективе – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU