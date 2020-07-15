На автобусных остановках в Калининграде появились электронные табло

15 Июль 2020 2020-07-15T20:15:22+03:00

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В Калининграде на автобусных остановках начали устанавливать электронные табло. Первое появилось на остановочном пункте возле кинотеатра "Заря" на проспекте Мира. На нем транслируются рекламные ролики, а также информация о прибытии общественного транспорта. Кроме того, на остановках будут монтироваться камеры "Безопасного города".

В списке - около 50 адресов, где появятся табло, в основном остановки расположены в центре города.

- Согласно графику, предоставленному в мэрию, первые информационные табло планируется устанавливать примерно по одному в неделю. Напомним также, что по условиям контракта эта же фирма будет следить и за чистотой на остановках в радиусе 5 метров от конструкции, - отметили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU