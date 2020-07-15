Утратила доверие: чиновницу калининградского правительства уволили с жесткой формулировкой
Начальник отдела лицензирования регионального министерства экономического развития Татьяна Хованская накануне была уволена с формулировкой "из-за утраты доверия".
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, причиной увольнения стало нарушение антикоррупционного законодательства.
- В ходе проверки установлены факты представления Татьяной Хованской неполных и недостоверных сведений о доходах, о счетах в банках, не принятии мер по урегулированию конфликта интересов, что является нарушением требований федеральных законов о госслужбе, - отметили в правительстве.
В пресс-службе добавили, что сведения об увольнении за совершение коррупционного правонарушения подлежат размещению в общероссийском реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU