2020-07-15T21:56:51+03:00
Экономика

В Багратионовске резко снизились коммунальные платежи

Это связано с реализацией проекта по газификации города
Кирилл Алексеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В среду губернатор Антон Алиханов посетил Багратионовск, где принял участие в торжественной церемонии подключению к природному газу жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проект газоснабжения города был разработан и получил положительное заключение государственной экспертизы. Ввести в эксплуатацию объект планировалось еще в декабре 2013 года. Однако подрядчик обанкротился и прекратил работы.

Доводили до ума проект уже при Алиханове. На возобновление строительства газопровода из областного бюджета было выделено 30,4 млн рублей, из местного – 6,7 миллиона. В результате на сегодняшний день газом обеспечены 2805 домохозяйств, в том числе 2443 квартиры и 362 индивидуальных жилых домов. Уровень газификации Багратионовского городского округа увеличился с 38 до 56%.

- Помимо повышения качества жизни населения города, в разы снизилась оплата коммунальных платежей. Повысился инвестиционный потенциал муниципалитета, он стал более привлекательным для потенциальных застройщиков и работодателей, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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