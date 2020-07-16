МЧС: В четверг в Калининградской области ожидается гроза и усиление ветра

16 Июль 2020 2020-07-16T10:02:46+03:00

Сегодняшний день может стать самым жарким с начала июля

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Как сообщает региональное Управление МЧС, сегодня в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с переменных направлений 3-5 м/с, при грозе местами порывы 12-14 м/с. Атмосферное давление плавно повышается.

Воздух прогреется до +26 градусов - сегодняшний день может стать самым жарким с начала июня (пока это было 4 июля с температурой +25,9).

ИСТОЧНИК KP.RU