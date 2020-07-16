В Калининграде за неделю резко выросли цены на мясо

16 Июль 2020 2020-07-16T11:01:50+03:00

Подрожала и курица, и свинина, и консервы

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области зафиксировали рост цен на мясо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

«За период с 7 по 13 июля 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на свинину (кроме бескостного мяса) - на 0,5%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в Калининградской и Нижегородской областях - на 3%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что куриное мясо подорожало на 0,3%, тогда как на предыдущей неделе, с 30 июня по 6 июля, рост цен составил 0,5%. С 7 по 13 июля также выросли цены на мясные консервы для детского питания и соль, куриные яйца и пшеничную муку.

Динамика цен на гречку и рис была нулевой.

ИСТОЧНИК KP.RU