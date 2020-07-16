2020-07-16T11:01:50+03:00
Общество

В Калининграде за неделю резко выросли цены на мясо

Подрожала и курица, и свинина, и консервы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области зафиксировали рост цен на мясо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

«За период с 7 по 13 июля 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на свинину (кроме бескостного мяса) - на 0,5%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в Калининградской и Нижегородской областях - на 3%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что куриное мясо подорожало на 0,3%, тогда как на предыдущей неделе, с 30 июня по 6 июля, рост цен составил 0,5%. С 7 по 13 июля также выросли цены на мясные консервы для детского питания и соль, куриные яйца и пшеничную муку.

Динамика цен на гречку и рис была нулевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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