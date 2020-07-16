2020-07-16T11:17:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов: Два моих водителя находятся на карантине из-за коронавируса

Губернатор напомнил, что "зараза никуда не делась"
Николай Литвинов
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Сегодня губернатор Антон Алиханов вручил ключи от новых реанимобилей, прибывших в Калининградскую область, после чего ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом.

- К сожалению, эта зараза никуда не делась и постоянно с нами, - напомнил глава региона. - В моем секретариате уже второй человек лежит в инфекционной и два моих водителя сейчас на карантине.

Антон Алиханов признался, что сам не сдает тесты на коронавирус каждую неделю.

- Проверяюсь по мере необходимости, если были какие-то контакты с заболевшими, - объяснил губернатор. - Мне кажется, что неправильно тратить на меня ресурсы, которые нужны в целом региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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