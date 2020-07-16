В Светлогорске из-за аварийных работ ввели строгий график подачи воды
Работы планируют завершить 19 июля
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В Светлогорске с 15 июля начались аварийные работы на скважине, которая питает водой город-курорт. Из-за этого до 19 июля включительно ввели график подачи воды потребителям. Об этом сообщает администрация Светлогорского городского округа.
16, 17, 18 и 19 июля с 24:00 до 5:00 - подача воды прекращается, с 5:00 до 12:00 - подача воды возобновляется, с 12:00 до 17:00 - подача воды прекращается, с 17:00 до 24.00 - подача воды будет возобновлена.
Пользователи могут звонить по телефону горячей линии по тел. 8 (40153) 2-05-18.
ИСТОЧНИК KP.RU