В Калининграде школьник пытался подложить под идущий поезд металлическую арматуру
Рассматривается вопрос о взыскании штрафа с родителей подростка
Инцидент случился на Сельме.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в районе ж/д остановки на Сельме подросток намеревался подложить под колеса идущего поезда фрагмент металлической арматуры. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.
Мальчишку вовремя заметили сотрудники отряда ведомственной охраны в ходе планового профилактического рейда.
«Составлен протокол о совершении административного правонарушения, рассматривается вопрос о взыскании штрафа с родителей подростка», - отметили в КЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU