2020-07-16T11:26:40+03:00
Происшествия

В Калининграде школьник пытался подложить под идущий поезд металлическую арматуру

Рассматривается вопрос о взыскании штрафа с родителей подростка
Александр КАТЕРУША
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Инцидент случился на Сельме.Инцидент случился на Сельме.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в районе ж/д остановки на Сельме подросток намеревался подложить под колеса идущего поезда фрагмент металлической арматуры. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.

Мальчишку вовремя заметили сотрудники отряда ведомственной охраны в ходе планового профилактического рейда.

«Составлен протокол о совершении административного правонарушения, рассматривается вопрос о взыскании штрафа с родителей подростка», - отметили в КЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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