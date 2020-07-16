В Калининграде школьник пытался подложить под идущий поезд металлическую арматуру

16 Июль 2020 2020-07-16T11:26:40+03:00

Рассматривается вопрос о взыскании штрафа с родителей подростка

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В Калининграде в районе ж/д остановки на Сельме подросток намеревался подложить под колеса идущего поезда фрагмент металлической арматуры. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.

Мальчишку вовремя заметили сотрудники отряда ведомственной охраны в ходе планового профилактического рейда.

«Составлен протокол о совершении административного правонарушения, рассматривается вопрос о взыскании штрафа с родителей подростка», - отметили в КЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU