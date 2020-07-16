Алиханов рассказал, когда власти могут полностью открыть кафе и рестораны

16 Июль 2020 2020-07-16T11:28:19+03:00

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В Калининградской области по-прежнему разрешена работа только летних кафе и веранд, но уже в ближайшее время ограничения могут быть сняты. По словам губернатора Антона Алиханова, власти продолжают работать над этим вопросом совместно с Роспотребнадзором. В пятницу в 19.00 запланировано заседание оперативного штаба, на котором может быть принято решение о запуске работы общепита по полной программе.

- Мы заложники федеральных методик, - объяснил Антон Алиханов. - Сегодня у нас 9 заразившихся, завтра - 15, и это уже считается серьезным ростом заболеваемости. Мы уже неделю плотно работаем [над открытием кафе и ресторанов]. Наша позиция в том, что какие-то шаги надо делать. Надеюсь, в пятницу примем решение и откроем заведения - либо везде с 50% загрузки и некоторыми нюансами, либо в муниципалитетах, где уровень заболеваемости наиболее низкий.

По словам губернатора, важно, чтобы после открытия кафе и ресторанов «можно не откатывать обратно это решение, если ситуация вновь ухудшится».

ИСТОЧНИК KP.RU