2020-07-16T11:28:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов рассказал, когда власти могут полностью открыть кафе и рестораны

Работа с Роспотребнадзором уже ведется
Николай Литвинов
Поделиться:
..Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Калининградской области по-прежнему разрешена работа только летних кафе и веранд, но уже в ближайшее время ограничения могут быть сняты. По словам губернатора Антона Алиханова, власти продолжают работать над этим вопросом совместно с Роспотребнадзором. В пятницу в 19.00 запланировано заседание оперативного штаба, на котором может быть принято решение о запуске работы общепита по полной программе.

- Мы заложники федеральных методик, - объяснил Антон Алиханов. - Сегодня у нас 9 заразившихся, завтра - 15, и это уже считается серьезным ростом заболеваемости. Мы уже неделю плотно работаем [над открытием кафе и ресторанов]. Наша позиция в том, что какие-то шаги надо делать. Надеюсь, в пятницу примем решение и откроем заведения - либо везде с 50% загрузки и некоторыми нюансами, либо в муниципалитетах, где уровень заболеваемости наиболее низкий.

По словам губернатора, важно, чтобы после открытия кафе и ресторанов «можно не откатывать обратно это решение, если ситуация вновь ухудшится».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Фрингилла» на Куршской косе откроется для посетителей
Мошенники обманули калининградку на 320 тысяч рублей и вдобавок поглумились над ней
В Советске появится центр по лечению сердечно-сосудистых заболеваний
Алиханов рассказал, когда власти могут полностью открыть кафе и рестораны
В Калининграде школьник пытался подложить под идущий поезд металлическую арматуру
В Светлогорске из-за аварийных работ ввели строгий график подачи воды
Алиханов: Два моих водителя находятся на карантине из-за коронавируса
В Калининграде за неделю резко выросли цены на мясо
МЧС: В четверг в Калининградской области ожидается гроза и усиление ветра
В Багратионовске резко снизились коммунальные платежи
Утратила доверие: чиновницу калининградского правительства уволили с жесткой формулировкой
На автобусных остановках в Калининграде появились электронные табло
Двое калининградцев украли надувную лодку у спасателей в Янтарном
На пляже в Зеленоградске установят общественные туалеты с душевыми и горячей водой
Новый аквапарк в Янтарном до сих пор не прошел проверку Ростехнадзора
Детей из пришкольных лагерей Калининграда пригласили в Музей спорта