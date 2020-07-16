В Советске появится центр по лечению сердечно-сосудистых заболеваний
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил журналистам, что в следующем году в Советске начнется строительство кардиоцентра.
- Сегодня принято решение губернатором об открытии еще одного центра (по лечению сердечно-сосудистых заболеваний - Ред.) на востоке области, в Советске. Цитата про "дорогу смерти" между Советском и Гусевом всем известна. Ранее было принято решение об открытии в Гусеве сосудистого отделения для лечения инсультов и остро-коронарного синдрома. Соответственно, такой же центр в следующем году будет создаваться на базе Советской районной больницы, - сообщил Александр Кравченко.
Напомним, центр по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в Гусеве открылся весной 2019 года.
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Сердечно-сосудистый центр открылся на базе Гусевской центральной районной больницы. Техническая новинка – ангиограф экспертного класса. На его приобретение и ремонт помещения из областного бюджета потратили более 72 миллиона рублей. Еще 4 миллиона добавили из собственных средств больницы (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU