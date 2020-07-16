В Советске появится центр по лечению сердечно-сосудистых заболеваний

16 Июль 2020 2020-07-16T11:29:11+03:00

Откроется он в следующем году

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Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил журналистам, что в следующем году в Советске начнется строительство кардиоцентра.

- Сегодня принято решение губернатором об открытии еще одного центра (по лечению сердечно-сосудистых заболеваний - Ред.) на востоке области, в Советске. Цитата про "дорогу смерти" между Советском и Гусевом всем известна. Ранее было принято решение об открытии в Гусеве сосудистого отделения для лечения инсультов и остро-коронарного синдрома. Соответственно, такой же центр в следующем году будет создаваться на базе Советской районной больницы, - сообщил Александр Кравченко.

Напомним, центр по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в Гусеве открылся весной 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU