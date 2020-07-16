2020-07-16T12:36:32+03:00
Происшествия

Мошенники обманули калининградку на 320 тысяч рублей и вдобавок поглумились над ней

После исчезновения большей части денег один из преступников позвонил жертве и предложил повторить операцию
Игорь ОРЕХОВ
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Ставшая очередной жертвой телефонных мошенников калининградка помимо материального ущерба подверглась еще и моральному унижению.

Все началось, как обычно в подобных случаях. Нашей землячке позвонили на мобильный, назвали по имени-отчеству и сообщили о несанкционированном переводе 19 тысяч рублей с ее банковского счета. После чего объяснили, что для отмены транзакции необходимо сообщить код из направленного СМС-сообщения. Женщина сделала все, как велели «сотрудники службы безопасности банка», после чего лишилась уже не 19, а на самом деле – 320 тысяч рублей, большей части своих сбережений.

- Код из СМС оказался кодом подтверждения финансовой операции по переводу денег потерпевшей на счета мошенников, - пояснила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – По словам потерпевшей, молодые люди – парень и девушка - разговаривали хорошо поставленными голосами, очень уверенно, передавали друг другу слово, как будто через коммутатор, включали музыкальные вставки. У калининградки создалось полное впечатление, что она общается с настоящими банковскими служащими.

Но на этом неприятности для доверчивой дамы не кончились. Вскоре ей позвонил мужчина, который ехидно поинтересовался, как же она могла попасться на такую простую уловку. А затем глумливо предложил списать оставшиеся деньги «проверенным» способом.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Ведется розыск злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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