«Фрингилла» на Куршской косе откроется для посетителей
Полевой стационар биостанции "Рыбачий" на Куршской косе планируют открыть 20 июля. Посетителей ждут ежедневно с 10 до 17 часов. До 15.00 - в порядке живой очереди, после 15- сбор по индивидуальным группам от 6 человек, сообщает пресс-центр национального парка. Наличие гигиенической маски обязательно!
Во время экскурсии ученые-орнитологи продемонстрируют большие рыбачинские ловушки 1956 года, расскажут историю орнитологических исследований на Куршской косе и покажут процесс кольцевания и осмотра пойманной птицы.
Напомним, "Фрингилла" названа в честь самой распространенной на Куршской косе птички зяблика (лат. фрингилла),
ИСТОЧНИК KP.RU