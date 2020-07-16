2020-07-16T12:46:24+03:00
Туризм

«Фрингилла» на Куршской косе откроется для посетителей

Наличие гигиенической маски будет обязательно
Екатерина КРЕЙДЕР
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Полевой стационар биостанции "Рыбачий" на Куршской косе планируют открыть 20 июля. Посетителей ждут ежедневно с 10 до 17 часов. До 15.00 - в порядке живой очереди, после 15- сбор по индивидуальным группам от 6 человек, сообщает пресс-центр национального парка. Наличие гигиенической маски обязательно!

Во время экскурсии ученые-орнитологи продемонстрируют большие рыбачинские ловушки 1956 года, расскажут историю орнитологических исследований на Куршской косе и покажут процесс кольцевания и осмотра пойманной птицы.

Напомним, "Фрингилла" названа в честь самой распространенной на Куршской косе птички зяблика (лат. фрингилла),

ИСТОЧНИК KP.RU

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