Авария на скважине в Светлогорске: Власти назвали адреса подвоза воды в цистернах

16 Июль 2020 2020-07-16T13:01:45+03:00

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Светлогорск сидит без воды со вторника, 15 июля, из-за аварии на скважине. Из-за этого до 19 июля включительно власти ввели график подачи воды потребителям. Кроме того, воду для горожан подвозят в цистернах. Об этом сообщает администрация Светлогорского городского округа.

«На данный момент подвоз воды в цистернах в Светлогорске осуществляется по адресам: ул. Пионерская,26, ул. Тихая,5. Время доставки воды: с 08:00 до 20:00. В районе магазина «Спутник» подвоз воды осуществляется с 08:00 до 16:10, по ул. Сосновой – с 16:10 до 20:00», - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти планируют подвозить воду и в другие точки города. Куда и когда – пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU