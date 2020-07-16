После приватного ужина с подругой калининградец угнал ее «Мерседес»

16 Июль 2020 2020-07-16T13:26:12+03:00

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В том, что 34-летняя жительница Калининграда привезла к себе домой на приватный ужин своего приятеля, по нынешним временам нет ничего удивительного – эмансипация, знаете ли. Да и вечер, кажется, вполне удался: пара распила бутылочку спиртного, то да се… потом женщина ненадолго уснула. А проснувшись, не обнаружила рядом с собой не только гостя, но и ключей от своего «Мерседеса». Полная нехороших предчувствий кинулась к окну – точно, припаркованной вчера во дворе иномарки и след простыл.

Раздосадованная автоледи обратилась в полицию, рассказав им все. Ну, почти все… Правоохранители дали ориентировку всем постам, и вскоре сотрудники ГИБДД тормознули подходящий по приметам автомобиль. С не успевшим протрезветь кавалером его владелицы за рулем.

- Выяснилось, что гражданин решил сэкономить на такси и добраться до дома на чужой машине, ничего не сказав приятельнице, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Короче, парень влетел сразу по трем позициям. Во-первых, на него составили протокол за вождение в пьяном виде. Во-вторых, завели уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Ну, допустим, законную «пятеру» в «зоне» калининградцу тянуть вряд ли придется – не рецидивист, чай. Но вот бурного объяснения с подругой не избежать. И это в-третьих…

ИСТОЧНИК KP.RU