В Калининграде нашли коронавирус у приехавшего из Нальчика мужчины

16 Июль 2020 2020-07-16T13:26:26+03:00

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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперативном штабе, среди инфицированных- один прибывший из Нальчика, обследованный для трудоустройства.

- Восемь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами , в том числе у пятерых диагностирована пневмония, в том числе у одного- тяжелая форма, - рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU