В Калининграде нашли коронавирус у приехавшего из Нальчика мужчины
В оперштабе сообщили подробности о новых случаях инфицирования
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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперативном штабе, среди инфицированных- один прибывший из Нальчика, обследованный для трудоустройства.
- Восемь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами , в том числе у пятерых диагностирована пневмония, в том числе у одного- тяжелая форма, - рассказали в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU