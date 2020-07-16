В Калининграде 16 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Успешнее всего сдали литературу. Из 430 человек все прошли минимальный порог, а 10 учеников набрали 100 баллов. Это выпускники школ Калининграда, Советского и Правдинского районов.
ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 495 человек. Из них 100 баллов набрали пятеро. Двое из них ранее становились победителями всероссийских школьных олимпиад.
Еще один стобалльник - выпускник, сдававший ЕГЭ по географии.
- По итогам первых экзаменов у нас самые лучшие результаты за последние годы, – отметила министр образования Светлана Трусенева. - Заметно расширилась география высокобалльников, в том числе сельские школы. Это результат работы педагогов, родителей и ребят, улучшения материально-технического оснащения школ и условий образования.
ИСТОЧНИК KP.RU