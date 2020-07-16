В Калининграде 16 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

16 Июль 2020 2020-07-16T13:38:05+03:00

Стали известны экзамены экзаменов по информатике, литературе и географии

Изменить размер текста: A A

Успешнее всего сдали литературу. Из 430 человек все прошли минимальный порог, а 10 учеников набрали 100 баллов. Это выпускники школ Калининграда, Советского и Правдинского районов.

ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 495 человек. Из них 100 баллов набрали пятеро. Двое из них ранее становились победителями всероссийских школьных олимпиад.

Еще один стобалльник - выпускник, сдававший ЕГЭ по географии.

- По итогам первых экзаменов у нас самые лучшие результаты за последние годы, – отметила министр образования Светлана Трусенева. - Заметно расширилась география высокобалльников, в том числе сельские школы. Это результат работы педагогов, родителей и ребят, улучшения материально-технического оснащения школ и условий образования.

ИСТОЧНИК KP.RU