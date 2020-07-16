2020-07-16T15:05:33+03:00
Общество

В Калининграде на Московском проспекте откроют кинотеатр на пять залов

Он станет вторым по величине в городе
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Так будет выглядеть новый кинотеатр изнутри.Так будет выглядеть новый кинотеатр изнутри.Фото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

В Калининграде на Московском проспекте откроют кинотеатр на пять залов. Об этом в эфире передачи «Реальный сектор» на радио «Business FM Калининград» сказал владелец сети кинотеатров «Люмен Фильм» Павел Поникаровский.

- Это кинотеатр станет вторым по величине в городе, - сказал Павел. - Надеемся, что пандемия не так сильно повлияет на его открытие.

В кинотеатре будет в общей сложности – 580 зрительских мест. Один из залов будет оборудован звуковой системой Dolby atmos.

Как рассказал Павел «Комсомолке», в кинотеатре организуют и фуд-корт, работающий в режиме самообслуживания.

Новый кинотеатр расположится на третьем этаже строящегося торгового центра у «Гианта» на Московском. Сейчас начинаются отделочные работы.

Планируется, что кинотеатр откроется в декабре.

В Калининградской области кинотеатры «Люмен Фильм» работают в Гусеве, Советске и Черняховске.

«Люмен Фильм» - сеть кинотеатров, открытая в 2010 году. Насчитывает 10 кинотеатров в Нижегородской, Калининградской, Пензенской, Саратовской областей и в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Калининградом отец семейства избил прохожего за огрызок яблока
Профессор-дорожник про мост в Балтийске: Это надо не уничтожать, а ремонтировать
Фильм открытия фестиваля «Балтийские онлайн дебюты» покажут в Башне «Врангель»
Калининградская «Балтика» запускает серию комиксов про футболистов-супергероев
Алиханов заявил о снижении смертности в Калининградской области
На Южном вокзале усилили дезинфекцию после запуска поездов дальнего следования
Калининградцам предложили поучаствовать в съемках ролика для фестиваля «Балтийские онлайн дебюты»
В Калининграде на Московском проспекте откроют кинотеатр на пять залов
В Калининграде 16 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
В Калининграде нашли коронавирус у приехавшего из Нальчика мужчины
После приватного ужина с подругой калининградец угнал ее «Мерседес»
Авария на скважине в Светлогорске: Власти назвали адреса подвоза воды в цистернах
«Фрингилла» на Куршской косе откроется для посетителей
Мошенники обманули калининградку на 320 тысяч рублей и вдобавок поглумились над ней
В Советске появится центр по лечению сердечно-сосудистых заболеваний
Алиханов рассказал, когда власти могут полностью открыть кафе и рестораны
В Калининграде школьник пытался подложить под идущий поезд металлическую арматуру
В Светлогорске из-за аварийных работ ввели строгий график подачи воды
Алиханов: Два моих водителя находятся на карантине из-за коронавируса
В Калининграде за неделю резко выросли цены на мясо
МЧС: В четверг в Калининградской области ожидается гроза и усиление ветра
В Багратионовске резко снизились коммунальные платежи
Утратила доверие: чиновницу калининградского правительства уволили с жесткой формулировкой
На автобусных остановках в Калининграде появились электронные табло
Двое калининградцев украли надувную лодку у спасателей в Янтарном
На пляже в Зеленоградске установят общественные туалеты с душевыми и горячей водой
Новый аквапарк в Янтарном до сих пор не прошел проверку Ростехнадзора
Детей из пришкольных лагерей Калининграда пригласили в Музей спорта