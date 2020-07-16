16 Июль 2020 2020-07-16T15:05:33+03:00

Так будет выглядеть новый кинотеатр изнутри. Фото: Предоставлено организаторами

Он станет вторым по величине в городе

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В Калининграде на Московском проспекте откроют кинотеатр на пять залов. Об этом в эфире передачи «Реальный сектор» на радио «Business FM Калининград» сказал владелец сети кинотеатров «Люмен Фильм» Павел Поникаровский.

- Это кинотеатр станет вторым по величине в городе, - сказал Павел. - Надеемся, что пандемия не так сильно повлияет на его открытие.

В кинотеатре будет в общей сложности – 580 зрительских мест. Один из залов будет оборудован звуковой системой Dolby atmos.

Как рассказал Павел «Комсомолке», в кинотеатре организуют и фуд-корт, работающий в режиме самообслуживания.

Новый кинотеатр расположится на третьем этаже строящегося торгового центра у «Гианта» на Московском. Сейчас начинаются отделочные работы.

Планируется, что кинотеатр откроется в декабре.

В Калининградской области кинотеатры «Люмен Фильм» работают в Гусеве, Советске и Черняховске.

«Люмен Фильм» - сеть кинотеатров, открытая в 2010 году. Насчитывает 10 кинотеатров в Нижегородской, Калининградской, Пензенской, Саратовской областей и в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU