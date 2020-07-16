Калининградцам предложили поучаствовать в съемках ролика для фестиваля «Балтийские онлайн дебюты»

16 Июль 2020 2020-07-16T17:40:12+03:00

Фестиваль в этом году пройдет в онлайн-формате. Фото: Александр КАТЕРУША

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В Калининграде в рамках подготовки к фестивалю «Балтийские онлайн дебюты» в пятницу, 17 июля, снимут два видеоролика. В съемках могут поучаствовать и калининградцы. Об этом рассказал «Комсомолке» программный директор фестиваля Артем Рыжков.

Для ролика «Аплодисменты» нам нужны люди из офиса, которые умеют хорошо… аплодировать. Все выйдут поаплодируют памятнику Землякам-космонавтам или Кафедральному собору или Башне «Врангель», или Музею Мирового океана, или зоопарку, или Дому Советов, или стадиону. Нужно будет хлопать 10 секунд подряд. А мы это снимем. Съемка займет минут 10, - рассказал Артем. - Нам подходят любые классные локации, которыми мы гордимся и которые хотим показать стране.

Ролик покажут на церемонии открытия в Башне «Врангель» и во время фестиваля в онлайн кинотеатре ivi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU