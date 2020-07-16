На Южном вокзале усилили дезинфекцию после запуска поездов дальнего следования
После возобновления курсирования поездов дальнего следования на Калининградской железной дороге выполняется усиленная дезинфекция помещений. Как сообщает пресс-служба КЖД, на Южном вокзале ежедневно проводится влажная уборка всех помещений с применением санитарных средств.
«Частота санобработки дверных ручек, элементов справочных и кассовых окон, скамеек, поручней увеличена до нескольких раз в сутки», - говорят в пресс-службе железной дороги.
На входе в вокзал у пассажиров по-прежнему измеряют температуру.
Отмечается, что и поезда проходят тщательную санобработку.
ИСТОЧНИК KP.RU