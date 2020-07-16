2020-07-16T14:37:35+03:00
Общество

На Южном вокзале усилили дезинфекцию после запуска поездов дальнего следования

Дверные ручки и скамейки протирают несколько раз в сутки
Александр КАТЕРУША
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Южный вокзал.Южный вокзал.Фото: Александр КАТЕРУША
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После возобновления курсирования поездов дальнего следования на Калининградской железной дороге выполняется усиленная дезинфекция помещений. Как сообщает пресс-служба КЖД, на Южном вокзале ежедневно проводится влажная уборка всех помещений с применением санитарных средств.

«Частота санобработки дверных ручек, элементов справочных и кассовых окон, скамеек, поручней увеличена до нескольких раз в сутки», - говорят в пресс-службе железной дороги.

На входе в вокзал у пассажиров по-прежнему измеряют температуру.

Отмечается, что и поезда проходят тщательную санобработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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