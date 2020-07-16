Алиханов заявил о снижении смертности в Калининградской области

16 Июль 2020 2020-07-16T15:12:51+03:00

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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в области умерли 44 человека. Во время сегодняшнего общения с журналистами губернатор Антон Алиханов оценил влияние коронавируса на общую смертность в регионе.

- Несмотря на эпидемию, у нас идет снижение смертности, - рассказал глава региона. - На 200 человек меньше умерли за первое полугодие, чем в предыдущем году. К сожалению, негативный вклад коронавируса есть, мы его видим в последние месяцы. Тем не менее, усилия которые предпринимаем дают результат. Мы видим, что смертность удается сдерживать и снижать - в том числе, благодаря усилиям по направлению борьбы с онкологией.

Добавим, что Калининградская область опустилась на третье место среди регионов Северо-Запада по летальности от коронавируса. В регионе скончались 1,62% от общего числа инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU