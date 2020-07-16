Калининградская «Балтика» запускает серию комиксов про футболистов-супергероев
Автором рисунков выступил 16-летний школьник
Автором комиксов стал 16-летний школьник Евгений Дятлов.Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
Изменить размер текста:
Калининградская «Балтика» запускает серию комиксов. В роли супергероев – футболисты. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».
«В нашем комиксе будут планеты и лига, в которой мы играем. У нашей команды будет тоже новое название во вселенной Baltic comics», - говорится в сообщении.
Комикс-вселенная состоит из множества планет-команд.
«Наша называется «Baltic Crew». Лига, в которой мы боремся, носит название «The League of Superheroes», - отмечают в ФК.
Известно, что автором комиксов стал 16-летний калининградский школьник и болельщик Евгений Дятлов.
ИСТОЧНИК KP.RU