Калининградская «Балтика» запускает серию комиксов про футболистов-супергероев

16 Июль 2020 2020-07-16T15:44:53+03:00

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Калининградская «Балтика» запускает серию комиксов. В роли супергероев – футболисты. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».

«В нашем комиксе будут планеты и лига, в которой мы играем. У нашей команды будет тоже новое название во вселенной Baltic comics», - говорится в сообщении.

Комикс-вселенная состоит из множества планет-команд.

«Наша называется «Baltic Crew». Лига, в которой мы боремся, носит название «The League of Superheroes», - отмечают в ФК.

Известно, что автором комиксов стал 16-летний калининградский школьник и болельщик Евгений Дятлов.

ИСТОЧНИК KP.RU