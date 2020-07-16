Фильм открытия фестиваля «Балтийские онлайн дебюты» покажут в Башне «Врангель»

16 Июль 2020 2020-07-16T17:39:22+03:00

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Фестиваль «Балтийские дебюты», который долгие годы принимал Светлогорск, в этом году проведут в необычном формате, а в название мероприятия даже добавили слово «онлайн». Церемония открытия состоится 24 июля в Башне «Врангель». Зрителям покажут фильм-дебют из Польши «Сверхновая».

Об этом рассказал «Комсомолке» программный директор фестиваля Артем Рыжков.

Параллельно с показом в Башне, фильм продемонстрируют на экране автомобильного кинотеатра «Ночной дозор».

При этом, как уточнил Артем Рыжков, фильмы конкурсной программы посмотреть можно будет онлайн на ivi.ru.

Напомним, в Калининграде в рамках подготовки к фестивалю «Балтийские онлайн дебюты» в пятницу, 17 июля, снимут два видеоролика. В съемках могут поучаствовать и калининградцы.

ИСТОЧНИК KP.RU