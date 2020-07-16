Профессор-дорожник про мост в Балтийске: Это надо не уничтожать, а ремонтировать
В Балтийске решают судьбу моста на Русской Набережной. В город пригласили известного профессора, почетного дорожника России Александра Прокофьева – он провел обследование моста. Об этом сообщается на страничке Балтийского городского округа в «ВКонтакте».
«С помощью специального оборудования он провел ультразвуковое обследование прочности бетона плиты проезжей части моста», - говорится в сообщении.
Профессор Прокофьев – автор широко применяемой в нашей стране ресурсосберегающей технологии ремонта мостов, основанной на поиске и использовании резервов прочности материалов.
Обследование моста.Фото: Балтийский городской округ
Состоянием материалов моста в Балтийске он остался доволен.
- Бетон здесь очень прочный, просто фантастический! Прибор показывает почти 80 мегапаскалей, - отметил Александр Прокофьев. – Это не надо уничтожать, это надо ремонтировать!
Сейчас профессор готовит проект ремонта моста на Русской Набережной. Ремонтировать его будут уже в 2021 году.
Ранее обследование мостов в Балтийске не проводили.
ИСТОЧНИК KP.RU