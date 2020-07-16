2020-07-16T17:07:27+03:00
Происшествия

Под Калининградом отец семейства избил прохожего за огрызок яблока

Житель поселка Люблино сломал оппоненту кисть и стал фигурантом уголовного дела
Игорь ОРЕХОВ
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В поселке Люблино Светловского района 20-летний местный житель дефилировал по улицам с супругой и малолетним ребенком, которого вез в коляске. Все было спокойно ровно до того момента, пока муж и отец ни заметил, как в коляску упал огрызок яблока из рук проходившего мимо малолетнего ребенка. Мирный обыватель мгновенно превратился в разъяренного льва. Слава богу, разбуженный зверь напал хотя бы не на незадачливого пацана, а на его 51-летнего деда, который выгуливал внука. Словесная прелюдия была короткой и уверенно трансформировалась в грязную драку. Победила молодость – старший из участников потасовки получил перелом кисти.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, в больницу обратились оба драчуна. Врачи вынесли свой вердикт: травмы дедушки квалифицировали как средней тяжести вред здоровью, а у папаши определили всего лишь небольшие ушибы. После чего дознаватели ОМВД России по Светловскому району со спокойной совестью возбудили уголовное дело в отношении номинального победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Калининградом отец семейства избил прохожего за огрызок яблока
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