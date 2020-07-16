На улице Гюго в Калининграде начали снимать асфальт
На улице Виктора Гюго со стороны Московского проспекта начался демонтаж старого асфальтного покрытия.В течение недели планируется дойти до отрезка около спорткомлекса «Юность». Затем начнутся работы над проезжей частью улицы Гюго. В дополнении к новому участку дороги и тротуарам там появятся парковочные места, сообщает пресс-служба мэрии.
Также по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок соседнюю улицу Баграмяна. Она и станет следующей на очереди на замену дорожного покрытия и укладку нового тротуара. На этих участках дороги планируется расширение пешеходных зон, появление велодорожек и новых парковочных мест.
Завершение работ назначено на апрель 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU