На улице Гюго в Калининграде начали снимать асфальт

16 Июль 2020 2020-07-16T18:10:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Виктора Гюго со стороны Московского проспекта начался демонтаж старого асфальтного покрытия.В течение недели планируется дойти до отрезка около спорткомлекса «Юность». Затем начнутся работы над проезжей частью улицы Гюго. В дополнении к новому участку дороги и тротуарам там появятся парковочные места, сообщает пресс-служба мэрии.

Также по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок соседнюю улицу Баграмяна. Она и станет следующей на очереди на замену дорожного покрытия и укладку нового тротуара. На этих участках дороги планируется расширение пешеходных зон, появление велодорожек и новых парковочных мест.

Завершение работ назначено на апрель 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU