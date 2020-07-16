В Московском районе Калининграда высадили больше 100 деревьев
В Калининграде во дворе новостройки на улице Земнухова посадили 69 деревьев: туи, рябины, грабы и клены. А на улице Дзержинского – 34 липы и 12 кустов сирени.
Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, специалисты мэрии проверили работы подрядчика в части компенсационного озеленения.
Не обошлось без замечаний. Например, на улице Дзержинского саженцы нужно подвязать другим материалом, чтобы не повредить кору.
«После того, как работы выполнят, порубочный билет можно закрыть», - сказал начальник отдела озеленения Дмитрий Петренко.
Как уточнили в мэрии, посадочный материал в обоих случаях хороший. Высаживать можно только крупномерные деревья ценных пород в возрасте не менее 10 лет из расчета «дерево за дерево».
ИСТОЧНИК KP.RU