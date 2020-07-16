2020-07-16T18:19:17+03:00
Общество

В Московском районе Калининграда высадили больше 100 деревьев

Специалисты озеленения проверили посадки
Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде во дворе новостройки на улице Земнухова посадили 69 деревьев: туи, рябины, грабы и клены. А на улице Дзержинского – 34 липы и 12 кустов сирени.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, специалисты мэрии проверили работы подрядчика в части компенсационного озеленения.

Не обошлось без замечаний. Например, на улице Дзержинского саженцы нужно подвязать другим материалом, чтобы не повредить кору.

«После того, как работы выполнят, порубочный билет можно закрыть», - сказал начальник отдела озеленения Дмитрий Петренко.

Как уточнили в мэрии, посадочный материал в обоих случаях хороший. Высаживать можно только крупномерные деревья ценных пород в возрасте не менее 10 лет из расчета «дерево за дерево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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