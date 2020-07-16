2020-07-16T18:33:24+03:00
Общество

В Калининграде ушел из дома и пропал бывший чиновник мэрии

Поиски Михаила Цуканова идут уже сутки
Николай Литвинов
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Полиция объявила розыск Михаила Цуканова, который с 1987 по 1996 год возглавлял транспортным отдел мэрии Калининграда. 84-летний Цуканов ушел из дома на улице Олега Кошевого днем 15 июля и его местонахождение до сих пор неизвестно. Мобильного телефона у него с собой нет.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина был одет в футболку бежевого цвета с белыми полосами, синие спортивные штаны, коричневые сандалии и темную олимпийку и может не помнить, где живет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Цуканова, просят сообщить об этом по телефонам: 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-421, 552-451, либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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