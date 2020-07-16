Насильнику трехлетней девочки грозит длительный тюремный срок

16 Июль 2020 2020-07-16T18:43:13+03:00

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Следственное управление СКР по Калининградской области передало в суд для рассмотрения по существу уголовное дело 56-летнего мужчины, который обвиняется в надругательстве над трехлетней внучкой своей сожительницы.

По версии следствия, все произошло 23 марта этого года в квартире извращенца, где гостил ребенок.

- Физического вреда девочке причинено не было, - поспешили уточнить в СУ СКР. – Вместе с тем действия мужчины квалифицированы как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста потерпевшая не могла понимать фактический характер и общественную опасность происходящего.

Только спустя несколько дней малышка рассказала своей матери о странном поведении «дедушки». Женщина незамедлительно обратилась в Следственный комитет. Свою вину подозреваемый признал в полном объеме и был заключен под стражу. Как сообщается, комиссия экспертов пришла к выводу об отсутствии у него клинических признаков расстройства сексуального предпочтения (педофилии). Инкриминируемая мужчине статья УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» предусматривает для виновных лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Следствием оказана помощь семье потерпевшей в организации мер реабилитационного характера для минимизации последствий причиненных психологических травм.

ИСТОЧНИК KP.RU