2020-07-16T18:51:27+03:00
Происшествия

В ДТП под Калининградом пострадал 6-летний ребенок

Машина, в которой находился мальчик, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик
Игорь ОРЕХОВ
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За рулем БМВ находилась 45-летняя женщина.За рулем БМВ находилась 45-летняя женщина.Фото: УГИБДД Калининградской области
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Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Калининградской области, сегодня около полудня на 6 километре шоссе «ЗеленоградскПриморск» (через Светлогорск) автомобиль марки БМВ под управлением 45-летней женщины вылетел на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП телесные повреждения получил 6-летний мальчик, находившийся в салоне БМВ. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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