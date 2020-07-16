В ДТП под Калининградом пострадал 6-летний ребенок

16 Июль 2020 2020-07-16T18:51:27+03:00

Машина, в которой находился мальчик, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик

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Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Калининградской области, сегодня около полудня на 6 километре шоссе «Зеленоградск – Приморск» (через Светлогорск) автомобиль марки БМВ под управлением 45-летней женщины вылетел на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП телесные повреждения получил 6-летний мальчик, находившийся в салоне БМВ. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU