Жительница Советска взыскала 75 тысяч рублей за полученный во время массажа ожог

16 Июль 2020 2020-07-16T18:59:02+03:00

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В октябре 2019 года жительница Советска посетила соляную пещеру , где воспользовалась услугой лимфодренажного аппаратного массажа. После процедуры состояние женщины ухудшилось и она обратилась за помощью в медицинское учреждение. Медики диагностировали термические ожоги обеих ног и назначили лечение, сообщают в пресс-службе Неманского городского суда.

Пострадавшая потребовала у руководства соляной пешеры компенсацию за причинение морального вреда. После того, как ее возражения отклонили, пришлось подавать иск в суд.

Неманский суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда размером 50 000 рублей, оплату медикаментов- 612 рублей 35 копеек, штраф за нарушение прав потребителей - 25 306 рублей 18 копеек и оплату услуг судебного представителя- 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU