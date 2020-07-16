Крепко напугал соседей: 34-летний житель Калининграда угрожал взорвать свой дом
В Калининграде полицейские задержали 34-летнего жителя Еловой аллеи, который угрожал взорвать свой дом. Как сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калининградской области, неадекватный гражданин громко кричал, что взорвет гранату.
- В полицию поступило сообщение от жителей дома на Еловой аллее о том, что их сосед ведет себя неадекватно, кричит, угрожает, - сообщили в УМВД. - Незамедлительно туда выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и экстренные службы.
Гражданина задержали и изолировали от обществаю Взрывоопасных предметов в его квартире не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU