2020-07-16T20:56:12+03:00
Происшествия

Крепко напугал соседей: 34-летний житель Калининграда угрожал взорвать свой дом

В полицию пожаловались соседи неадекватного гражданина
Кирилл Алексеев
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В Калининграде полицейские задержали 34-летнего жителя Еловой аллеи, который угрожал взорвать свой дом. Как сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калининградской области, неадекватный гражданин громко кричал, что взорвет гранату.

- В полицию поступило сообщение от жителей дома на Еловой аллее о том, что их сосед ведет себя неадекватно, кричит, угрожает, - сообщили в УМВД. - Незамедлительно туда выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и экстренные службы.

Гражданина задержали и изолировали от обществаю Взрывоопасных предметов в его квартире не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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