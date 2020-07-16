В субботу в работе отделения ГИБДД на улице Маршала Борзова ожидаются сбои

16 Июль 2020 2020-07-16T21:04:04+03:00

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Управление ГИБДД по Калининградской области предупредило, что в работе отделения на улице Маршала Борзова ожидаются сбои.

"В связи с проведением профилактических, ремонтных и аварийно-восстановительных работ на линии электропередачи, 18 июля 2020 года с 8 часов по 11 часов 30 минут, будет отключена подача электроэнергии на объект предоставления государственных услуг МРЭО ГИБДД УМВД России по Калининградской области, расположенный по адресу: город Калининград, улица Маршала Борзова, дом 58 «З». В связи с этим, оказание госуслуг гражданам подавшим заявление через Единый портал предоставления государственных услуг, возможно с задержкой. Заранее приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в официальном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU