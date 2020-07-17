В Калининградской области за сутки выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом
Всего в регионе 2676 заболевших
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:
В Калининградской области за сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает портал официальной информации о коронавирусе в России.
На сегодняшний день всего в регионе число заболевших составляет 2676 человек. 1918 больных выздоровели.
только за последние сутки в Калининградской области из больниц по выздоровлению выписано 54 человека.
Число летальных случаев в регионе составляет 44.
ИСТОЧНИК KP.RU