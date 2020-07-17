2020-07-17T10:42:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области за сутки выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего в регионе 2676 заболевших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Калининградской области за сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает портал официальной информации о коронавирусе в России.

На сегодняшний день всего в регионе число заболевших составляет 2676 человек. 1918 больных выздоровели.

только за последние сутки в Калининградской области из больниц по выздоровлению выписано 54 человека.

Число летальных случаев в регионе составляет 44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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