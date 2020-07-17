Елена Бабура: Рестораны в Калининграде открывать рано

17 Июль 2020 2020-07-17T10:59:17+03:00

По мнению главного санитарного врача Калининградской области, для этого регион должен перейти на третий этап снятия ограничений

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Эпидемиологическая обстановка в Калининградской области ещё не позволяет открыть рестораны в полном объеме. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда"-Калининград" заявила главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

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- Текущие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией не позволяет снять ограничения с учреждений общепита в полном объеме, - сказала Елена Бабура. - Необходимо, чтобы коэффициент распространения COVID-19 достиг отметки 0,5, а пока у нас этот показатель равен единице.

Также главный санитарный врач призвала жителей и гостей области соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами.

- Очень плохо, что граждане теряют бдительность! Вирус никуда не ушел. Он будет заражать, - заявила эксперт.

Среди туристов, прибывших в нашу область на отдых, - пять выявленных случаев коронавирусной инфекцией. За период с 11 по 16 июля в регионе лабораторно подтверждены 57 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU