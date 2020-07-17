В Зеленоградск и Светлогорск в пятницу пустят дополнительные поезда
Изменить расписание решили в связи с благоприятным прогнозом погоды
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В пятницу, 17 июля, в связи с благоприятным прогнозом погоды ожидается увеличение пассажиропотока – калининградцы поедут на море.
Как сообщает пресс-служба КЖД, назначены дополнительные вечерние поезда на Зеленоградском и Светлогорском направлениях.
Из Калининграда в Зеленоградск дополнительный поезд отправится в 20:56, из Зеленоградска в 21:55. Время отправления дополнительного поезда с Южного вокзала в Светлогорск - 20:30, из Светлогорска в Калининград 21:45.
Расписание можно изучить здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU