В Зеленоградск и Светлогорск в пятницу пустят дополнительные поезда

17 Июль 2020 2020-07-17T11:21:22+03:00

Изменить расписание решили в связи с благоприятным прогнозом погоды

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В пятницу, 17 июля, в связи с благоприятным прогнозом погоды ожидается увеличение пассажиропотока – калининградцы поедут на море.

Как сообщает пресс-служба КЖД, назначены дополнительные вечерние поезда на Зеленоградском и Светлогорском направлениях.

Из Калининграда в Зеленоградск дополнительный поезд отправится в 20:56, из Зеленоградска в 21:55. Время отправления дополнительного поезда с Южного вокзала в Светлогорск - 20:30, из Светлогорска в Калининград 21:45.

Расписание можно изучить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU