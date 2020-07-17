2020-07-17T11:21:22+03:00
Общество

В Зеленоградск и Светлогорск в пятницу пустят дополнительные поезда

Изменить расписание решили в связи с благоприятным прогнозом погоды
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 июля, в связи с благоприятным прогнозом погоды ожидается увеличение пассажиропотока – калининградцы поедут на море.

Как сообщает пресс-служба КЖД, назначены дополнительные вечерние поезда на Зеленоградском и Светлогорском направлениях.

Из Калининграда в Зеленоградск дополнительный поезд отправится в 20:56, из Зеленоградска в 21:55. Время отправления дополнительного поезда с Южного вокзала в Светлогорск - 20:30, из Светлогорска в Калининград 21:45.

Расписание можно изучить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Советске полицейские неожиданно раскрыли февральскую кражу со взломом
«Балтика» сыграет с «Торпедо» в Москве при пустых трибунах
В частных садиках Калининграда нашли нарушения пожарной безопасности
Зеленоградск попал в топ-10 городов России для курортных романов
В Калининграде для съемок кино ищут парня с внешностью хулигана
В Калининграде у трех человек обнаружили коронавирус после возвращения из Москвы и Челябинска
Калининградский торговец запчастями подозревается в уклонении от уплаты налогов на 108 млн
Завершают бурение дополнительной скважины: В Светлогорске обещают больше не отключать воду
В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде не будет света и воды 17 июля
В Роспотребнадзоре уточнили порядок снятия ограничений для въезжающих в Калининград из-за границы
На Балтийской косе обнаружили тело мужчины
Калининградская областная клиническая больница оштрафована за вспышку СОVID-19