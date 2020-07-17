17 Июль 2020 2020-07-17T14:04:21+03:00

Предположительно это житель Москвы, который пропал на косе несколько дней назад

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На Балтийской косе обнаружили тело мужчины, которое могло пролежать в воде несколько суток. Как сообщили «Комсомолке» представители МЧС, тело было обнаружено в районе польской границы утром в пятницу, 17 июля. Заметила труп калининградка, отдыхающая на берегу моря.

Тело доставили в Балтийск.

Предполагается, что речь идет о 36-летнем москвиче, который утонул на косе в минувшее воскресенье.

Парень отдыхал с двумя друзьями на побережье. Купались все трое, а он пропал, после чего на место вызвали полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU