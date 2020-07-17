В Роспотребнадзоре уточнили порядок снятия ограничений для въезжающих в Калининград из-за границы
В Калининградской области отменена обязательная изоляция для лиц, пребывающих из-за границы. Порядок отмены в эфире радио "Комсомольская правда Калининград" прокомментировала главный санитарный врач региона Елена Бабура.
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-Для иностранных граждан, пребывающих на территорию Калининградской области, необходимо предоставить медицинский документ об исследовании на COVID-19, -рассказала главный санитарный врач. - Пройти исследование нужно в той стране, откуда гражданин приезжает. Если такого теста нет, то иностранному гражданину необходимо в течение трех календарных дней пройти такое обследование на территории Калининградской области.
А граждане России, прибывающие из-за рубежа, должны просто в течение трех календарных дней пройти обследование на новую инфекцию COVID-19. Сделать это можно в частных центрах, а также в госучреждениях, оказывающих платные медицинские услуги. Результат необходимо направить в региональный Роспотребнадзор. Для тех, кто нарушит санитарное законодательство, предусмотрено административное наказание в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU