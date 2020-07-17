2020-07-17T11:59:50+03:00
Общество

В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде не будет света и воды 17 июля

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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О плановых отключениях на пятницу, 17 июля, сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение:

с 09.00 до 13.00 – пл. Марш. Василевского 1 К-2, ул. Корабельная 3, ул. А. Невского 1б К-1;

с 09.00 до 18.00 – пр-т Московский 173 К-1,К-2,175 К-1, 182, ул. Дачная 1-23, 35, 6, ул. Физкультурная 1-27, 6-22, ул. Мусорского 74 (Территориальный центр медицины катастроф КО, станция СМП),

ул. Нарвская 56, 58, ул. Б. Хмельницкого 12 (д/с № 113), 51-53, 57-59, ул. Багратиона 69, ул. Мл. лейт. Ротко 2 К-2.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 14.00 – Летний проезд 33;

с 09.30 до 16.00 – ул. Подп. Емельянова 17-25, 20, 22, 46-94, пер. Ржевский 1-й 1-17, 2-12, пер. Ржевский 2-й 1-13, 2-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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