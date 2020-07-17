2020-07-17T12:13:21+03:00
Общество

Завершают бурение дополнительной скважины: В Светлогорске обещают больше не отключать воду

Власти ликвидировали утечку и восстановили работу насоса
Александр КАТЕРУША
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Ликвидация последствий аварии.Ликвидация последствий аварии.Фото: Светлогорский городской округ
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Похоже, в Светлогорске, решили проблему с водоснабжением. Как сообщает оперативный штаб по ликвидации аварии на скважине Светлогорска, в пятницу, 17 июля, отключения водоснабжения не будет.

При этом снижение давления воды сегодня запланировано с 12:00 до 19:00.

Напомним, в Светлогорске произошла утечка воды на ул. Балтийской, снизился дебет одной из скважин и, наконец, произошло резкое увеличение отбора воды, связанное, в том числе, с наполнением бассейнов. Кроме того, вышел из строя один из насосов, обеспечивающих давление воды в городе.

«Три проблемы уже решены. А именно: в три раза увеличен после промывки дебет скважины, восстановлена работа насоса, ликвидирована утечка. Позже всех вода поступила вчера в квартиры на верхних этажах многоквартирных домов, не оборудованных подкачивающими устройствами», - говорится в сообщении администрации.

Перерывы в водоснабжении 17 июля должны сократиться до минимума, а через три дня прекратиться полностью.

«К этому времени планируется завершить бурение дополнительной скважины. Последние работы были завершены этой ночью», - отметили в администрации.

При этом подвоз воды в городе будет осуществляться с 10:30 до 19:00 по следующим адресам: ул. Тихая,5, ул. Пионерская, 26а, ул. Пригородная,42, ул. Ленинградская,5, ул. Мичурина,1, ул. Фруктовая,4, ул. Вокзальная,4, ул. Сосновая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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