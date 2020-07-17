2020-07-17T12:26:42+03:00
Общество

Калининградский торговец запчастями подозревается в уклонении от уплаты налогов на 108 млн

Он проводил фиктивные сделки и включал их в налоговые декларации
Екатерина КРЕЙДЕР
Поделиться:
Изменить размер текста:

СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело против 41-летнего предпринимателя, занимающегося торговлей автомобильными запчастями. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Пресс-служба регионального СК сообщает, что с 2015 по 2017 год калининградец различными способами подделывал документы по сделкам с фиктивными контрагентами. А потом эти якобы проведенные сделки включал в налоговые декларации. В результате ему удалось обмануть государство на 108 млн рублей.

Подозреваемый отказался от дачи показаний. Следствие изъяло бухгалтерскую документацию и проводит проверку. Бизнесмену грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Советске полицейские неожиданно раскрыли февральскую кражу со взломом
«Балтика» сыграет с «Торпедо» в Москве при пустых трибунах
В частных садиках Калининграда нашли нарушения пожарной безопасности
Зеленоградск попал в топ-10 городов России для курортных романов
В Калининграде для съемок кино ищут парня с внешностью хулигана
В Калининграде у трех человек обнаружили коронавирус после возвращения из Москвы и Челябинска
Калининградский торговец запчастями подозревается в уклонении от уплаты налогов на 108 млн
Завершают бурение дополнительной скважины: В Светлогорске обещают больше не отключать воду
В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде не будет света и воды 17 июля
В Роспотребнадзоре уточнили порядок снятия ограничений для въезжающих в Калининград из-за границы
На Балтийской косе обнаружили тело мужчины
Калининградская областная клиническая больница оштрафована за вспышку СОVID-19