Калининградский торговец запчастями подозревается в уклонении от уплаты налогов на 108 млн
СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело против 41-летнего предпринимателя, занимающегося торговлей автомобильными запчастями. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Пресс-служба регионального СК сообщает, что с 2015 по 2017 год калининградец различными способами подделывал документы по сделкам с фиктивными контрагентами. А потом эти якобы проведенные сделки включал в налоговые декларации. В результате ему удалось обмануть государство на 108 млн рублей.
Подозреваемый отказался от дачи показаний. Следствие изъяло бухгалтерскую документацию и проводит проверку. Бизнесмену грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU