В Калининграде у трех человек обнаружили коронавирус после возвращения из Москвы и Челябинска

17 Июль 2020 2020-07-17T12:50:13+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области COVID-19 обнаружили еще у 14 человек. У троих заболевших симптомы заболевания появились через 3-5 дней после возвращения из Москвы и Челябинска

- Среди подтвержденных случаев пять выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту с ранее заболевшими по месту работы, жительства. Среди инфицированных есть ребенок 13 лет, обследованный по контакту с заболевшим родственником, - уточнили в оперативном штабе.

У двоих новых пациентов диагностирована пневмония, у одного - тяжелая форма.

ИСТОЧНИК KP.RU