2020-07-17T12:49:54+03:00
Звезды

В Калининграде для съемок кино ищут парня с внешностью хулигана

Предпочтение отдадут актеру с опытом
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде для съемок кино ищут актера с хулиганской внешностью. Об этом сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте».

«Нужен парень от 20 до 23 лет с внешностью хулигана. Много смен, текст не сложный. Важно умение играть, поэтому предпочтение тем, кто имеет опыт», - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Калининграде началась подготовка к съемкам очередного фильма. На этот раз – истории про страшного маньяка, который орудовал в 1990-х годах. По традиции организаторы ищут актеров массовки среди калининградцев.

Накануне искали девушек на роли жертв преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Советске полицейские неожиданно раскрыли февральскую кражу со взломом
«Балтика» сыграет с «Торпедо» в Москве при пустых трибунах
В частных садиках Калининграда нашли нарушения пожарной безопасности
Зеленоградск попал в топ-10 городов России для курортных романов
В Калининграде для съемок кино ищут парня с внешностью хулигана
В Калининграде у трех человек обнаружили коронавирус после возвращения из Москвы и Челябинска
Калининградский торговец запчастями подозревается в уклонении от уплаты налогов на 108 млн
Завершают бурение дополнительной скважины: В Светлогорске обещают больше не отключать воду
В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде не будет света и воды 17 июля
В Роспотребнадзоре уточнили порядок снятия ограничений для въезжающих в Калининград из-за границы
На Балтийской косе обнаружили тело мужчины
Калининградская областная клиническая больница оштрафована за вспышку СОVID-19