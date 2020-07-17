В Калининграде для съемок кино ищут парня с внешностью хулигана
В Калининграде для съемок кино ищут актера с хулиганской внешностью. Об этом сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте».
«Нужен парень от 20 до 23 лет с внешностью хулигана. Много смен, текст не сложный. Важно умение играть, поэтому предпочтение тем, кто имеет опыт», - говорится в сообщении.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Калининграде началась подготовка к съемкам очередного фильма. На этот раз – истории про страшного маньяка, который орудовал в 1990-х годах. По традиции организаторы ищут актеров массовки среди калининградцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU