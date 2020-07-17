В Калининграде для съемок кино ищут парня с внешностью хулигана

17 Июль 2020 2020-07-17T12:49:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде для съемок кино ищут актера с хулиганской внешностью. Об этом сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте».

«Нужен парень от 20 до 23 лет с внешностью хулигана. Много смен, текст не сложный. Важно умение играть, поэтому предпочтение тем, кто имеет опыт», - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Калининграде началась подготовка к съемкам очередного фильма. На этот раз – истории про страшного маньяка, который орудовал в 1990-х годах. По традиции организаторы ищут актеров массовки среди калининградцев.

Накануне искали девушек на роли жертв преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU