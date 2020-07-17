Зеленоградск попал в топ-10 городов России для курортных романов

17 Июль 2020 2020-07-17T13:05:30+03:00

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Пользователи соцсетей поучаствовали в опросе российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru и выяснили, где лучше всего заводить курортные романы.

В лидерах Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. Интересно, что в топ-10 городов для курортных романов попал и Зеленоградск. За него проголосовали 4,27% опрошенных пользователей.

Наш курортный городок в списке занимает 8 место – расположился Зеленоградск между Феодосией и Кисловодском.

ИСТОЧНИК KP.RU