2020-07-17T13:05:30+03:00
Туризм

Зеленоградск попал в топ-10 городов России для курортных романов

Рейтинг составлен сервисом бронирования жилья для отдыха
Александр КАТЕРУША
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Зеленоградск на восьмом месте.Зеленоградск на восьмом месте.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пользователи соцсетей поучаствовали в опросе российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru и выяснили, где лучше всего заводить курортные романы.

В лидерах Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. Интересно, что в топ-10 городов для курортных романов попал и Зеленоградск. За него проголосовали 4,27% опрошенных пользователей.

Наш курортный городок в списке занимает 8 место – расположился Зеленоградск между Феодосией и Кисловодском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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