Зеленоградск попал в топ-10 городов России для курортных романов
Рейтинг составлен сервисом бронирования жилья для отдыха
Зеленоградск на восьмом месте.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
Пользователи соцсетей поучаствовали в опросе российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru и выяснили, где лучше всего заводить курортные романы.
В лидерах Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. Интересно, что в топ-10 городов для курортных романов попал и Зеленоградск. За него проголосовали 4,27% опрошенных пользователей.
Наш курортный городок в списке занимает 8 место – расположился Зеленоградск между Феодосией и Кисловодском.
ИСТОЧНИК KP.RU