2020-07-17T13:23:28+03:00
Общество

В частных садиках Калининграда нашли нарушения пожарной безопасности

Проверку провела прокуратура
Екатерина КРЕЙДЕР
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По итогам проверки возбудили 11 административных дел о нарушении пожарной безопасности в детских учреждениях и домах престарелых, сообщает прокуратура Калининградской области.

Было установлено отсутствие запасных аварийных выходов, аварийного освещения на путях эвакуации, отсутствие системы оповещения, и обнаружено опасное напольное и настенное покрытие.

Нарушения нашли в частных детских садиках «Карапуз», «Малютка», «Бэйбиклаб» и «Белоснежка и Ко», развивающих центрах для детей «Маленький гений» и «Капелька», а также в домах престарелых «Пансионат времена года» и «Калининградский пансионат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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