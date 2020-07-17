2020-07-17T14:04:36+03:00
Спорт

«Балтика» сыграет с «Торпедо» в Москве при пустых трибунах

Тренировочные сборы калининградской команды продолжаются
Александр КАТЕРУША
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Зрителей на стадион не пустят.Зрителей на стадион не пустят.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская «Балтика» сыграет контрольный матч с московским «Торпедо» в пятницу, 17 июля. Игра состоится на столичном стадионе «Октябрь» при пустых трибунах.

«Зрителям присутствовать на матче запрещено», - сообщает пресс-служба балтийцев, отмечая, что видеотрансляции игры также не будет.

Болельщики смогут довольствоваться текстовой трансляцией матча в группе «Балтики» в «ВКонтакте».

Начало матча в 15:00 по калининградскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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