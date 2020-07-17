«Балтика» сыграет с «Торпедо» в Москве при пустых трибунах
Тренировочные сборы калининградской команды продолжаются
Зрителей на стадион не пустят.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
Калининградская «Балтика» сыграет контрольный матч с московским «Торпедо» в пятницу, 17 июля. Игра состоится на столичном стадионе «Октябрь» при пустых трибунах.
«Зрителям присутствовать на матче запрещено», - сообщает пресс-служба балтийцев, отмечая, что видеотрансляции игры также не будет.
Болельщики смогут довольствоваться текстовой трансляцией матча в группе «Балтики» в «ВКонтакте».
Начало матча в 15:00 по калининградскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU