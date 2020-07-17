В Советске полицейские неожиданно раскрыли февральскую кражу со взломом

17 Июль 2020 2020-07-17T14:05:47+03:00

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Во время патрулирования улиц полицейские Советска заметили подозрительного пешехода с признаками наркотического опьянения. Задержанный отказался от медицинского освидетельствования, за что получил административный штраф.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в ходе проверки 27-летнего мужчины, полицейские установили, что задержанный, был причастен к краже со взломом, совершенной в феврале этого года. Ночью злоумышленник отжал входную дверь аптеки на улице Победы, после чего похитил металлический ящик, в котором хранились деньги на сумму 60 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU