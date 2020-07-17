Четверо пьяных калининградцев устроили дебош в вагоне электрички

17 Июль 2020 2020-07-17T14:49:14+03:00

В итоге досталось не только пригородному поезду, но и встретившим хулиганов на Северном вокзале полицейским

Изменить размер текста: A A

Около половины шестого часа вечера 16 июля пассажиры на Северном вокзале Калининграде стали свидетелями характерного инцидента. Двое полицейских конвоировали парня, который бурно жестикулировал, нецензурно бранился и пытался наброситься на бывшего вместе с правоохранителями сотрудника частного охранного предприятия, снимавшего все происходящее на видеокамеру смартфона. Явно нетрезвая девушка, судя по всему, бывшая в компании с буйным молодчиком, колотила по плечам то его, то полицейских, также сопровождая это истерическими криками. В общем, экшена хватало.

Как выясняется, просьбу прислать наряд к прибывающей из Зеленоградска электричке сотрудники транспортной полиции получили загодя. Информация гласила, что в одном из вагонов четверо молодых людей ведут себя вызывающе, имеют шаткую походку и невнятную речь. Хулиганы уже успели повредить ногами стены вагона.

- Задержанных доставили в дежурную часть линейного отдела полиции, - рассказала пресс-секретарь Западного линейного управления МВД России на транспорте Екатерина Ковалева. - В отношении них составлены административные протоколы по статьям КоАП РФ «Потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным законом» и «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» поскольку все происходило на глазах их четырёх малолетних детей). Трое из этих граждан ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.

Но одной лишь «административкой» перегревшиеся на солнце калининградцы не отделаются. В следственные органы уже направлены материалы для возбуждения уголовного дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU