2020-07-17T15:13:42+03:00
Звезды

Кинофестиваль «Балтийские дебюты» перенесли на 2021 год

Традиционный праздник в Светлогорске обещают провести, расширив программу показов
Александр КАТЕРУША
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Фестиваль пройдет в следующем году.Фестиваль пройдет в следующем году.Фото: Александр КАТЕРУША
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Кинофестиваль «Балтийские дебюты», который много лет подряд принимал Светлогорск, в этом году не состоится из-за пандемии и запрета на массовые мероприятия в Калининградской области.

Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-секретарь Дирекции кинофестиваля «Балтийские дебюты» Алина Айба.

Она отметила, что главное достижение «Балтийских дебютов» - это проведение праздника, приезд в Светлогорск молодых кинематографистов стран Балтийского региона.

«Фестиваль включает не только показ разноплановых кинопрограмм, но и значительную культурную программу. Полностью рушить концепцию мероприятия и делать программу в формате обрывков мы считаем недопустимым неуважением к жителям и гостям Калининградской области. Проведение фестиваля в онлайн-режиме также расценивается нами как попытка сделать нечто на подобии по-настоящему живого фестиваля. Мы не можем подписаться на это, чтобы не снизить высокую, заработанную годами планку фестиваля», - говорится в сообщении.

«Балтийские дебюты» перенесены на 2021 год. Фестиваль представит расширенную программу, в которую войдут фильмы 2019-2021 годов. К примеру, конкурсных фильмов традиционно было 10, а в следующем году будет 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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